Κράξιμο Τόμας σε Τζόρνταν: «Σταμάτα να λες ψέματα»

Ο Αϊζάια Τόμας τοποθετήθηκε στο beef με τον Μάικλ Τζόρνταν και στις πρόσφατες δηλώσεις του Air, λέγοντας τον «ψεύτη».

To rivalry μεταξύ Μάικλ Τζόρνταν και Αϊζάια Τόμας είναι μια παλιά ιστορία και αρκετοί θεωρούν πως ξεκίνησε όταν ο θρύλος των Πίστονς δεν έδινε με τίποτα τη μπάλα στον MJ κατά τη διάρκεια του All Star Game του 1985 (γνωστό και ως freeze out game με τον Τζόρνταν να βάζει 7 πόντους). Ο Ζeke αρνήθηκε αυτό το σενάριο και κατηγόρησε τον Μάικλ πως παραποιεί την ιστορία.

Το Inquisitr ανέβασε ένα κείμενο για την προέλευση του beef μεταξύ των δύο, με τον GOAT να δηλώνει: «Αν δεις το ματς, μπορείς να καταλάβεις τι έκανε ο Τόμας. Με... πάγωσε εντελώς, τότε άρχισε να ξεπετάγεται η κόντρα μας».

Stop lying this story is not factual or accurate, tell the truth man. Dr.J, Moses Malone, Larry Bird, Sidney Moncrief and I did not freeze you out. If memory serves me correct I was injured most of the second half and Bird had a broken nose. Magic and Sampson dominated the game. https://t.co/B000xZ2VGO