«Σε συζητήσεις με τον Ντόρσεϊ οι Μάβερικς για two-way συμβόλαιο»

Οι Μάβερικς βρίσκονται σε συζητήσεις με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, προσφέροντας two-way συμβόλαιο στον πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι αποφασισμένος να μετρήσει τις δυνάμεις του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη και προς αυτή την κατεύθυνση, ενημέρωσε τον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στο ΝΒΑ.

Τις προηγούμενες ημέρες ο Ντόρσεϊ έκανε προπονήσεις με τους Ντάλας Μάβερικς και σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Marc Stein του ESPN, οι δυο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις για two-way συμβόλαιο.

Οι two-way παίκτες συνεχίζουν να κερδίζουν το μισό του μίνιμουμ συμβολαίου των rookies ($1.004.159), δηλαδή περίπου 502.000 μεικτά, εφόσον παραμείνουν σε αυτό το status όλη τη σεζόν. Επίσης, έχουν δικαίωμα να παίξουν στα 50 από τα 82 ματς της regular season ενώ δεν έχουν τη δυνατότηα να συμμετάσχουν στα playoffs, παρά μόνο αν το συμβόλαιό τους γίνει εγγυημένο.



The Mavericks have now formally signed Jaden Hardy to a three-year, $4.8 million deal that will make Hardy a restricted free agent after Year 3 ...



And Dallas, sources say, is indeed in talks with Tyler Dorsey on a two-way deal. European reports say Dorsey is leaving Olympiacos. https://t.co/ohuuBvC79U