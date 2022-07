Οι Ντένβερ Νάγκετς «έκλεισαν» τoν διεθνή Σλοβενό φόργουορντ για 3 χρόνια.

Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, ατζέντης του Βλάτκο Τσάνταρ, ανακοίνωσε στον λογαριασμό του στο Twitter οτι ο διεθνής φόργουορντ θα ανανεωθεί από τους Ντένβερ Νάγκετς, όπου και αγωνίζεται από το 2019. Η συμφωνία με την ομάδα του Κολοράντο θα διαρκέσει 3 χρόνια, με την τελευταία χρονιά να είναι team option, δηλαδή οι Νάγκετς θα αποφασίσουν αν θα παραμείνει ή όχι στο ρόστερ.

Ο 25χρονος φόργουορντ, ο οποίος συμμετείχε με την Σλοβενία στους Ολυμπιακούς αγώνες του Τόκυο, μέτρησε την φετινή σεζόν 4.1 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ ανά ματς, σουτάροντας 56% εντός παιδιάς και 58% απο την περίμετρο.

