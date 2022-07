Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς θα αποδεσμεύσουν τον έμπειρο άσο Έρικ Μπλέντσοου.

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς συνεχίζουν την δραστηριότητα τους στην αγορά παιχτών, καθώς, σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια, είναι έτοιμοι να αποδεσμεύσουν τον πρώην συμπαίκτη του Γιάννη Αντετοκούμπο, Έρικ Μπλέντσο. Ο Αμερικάνος γκαρντ ολοκλήρωσε φέτος την 12η σεζόν του στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ, όπου πιθανά θα παραμείνει για τουλάχιστον μια ακόμη σεζόν εφόσον αρκετές ομάδες δείχνουν ενδιαφέρον για τον πρώην παίχτη των Κλίπερς (2 θητείες), Σανς, Μπακς, Πέλικανς και Μπλέιζερς.

Ο Μπλέντσο την φετινή σεζόν βρέθηκε με τους Κλίπερς και τους Μπλέιζερς, όπου έφτασε έπειτα από ανταλλαγή. Εξαιτίας ενός τραυματισμού, ο γκαρντ δεν κατάφερε να αγωνιστεί με την ομάδα του Όρεγκον, ενώ με τους Κλίπερς μέτρησε 9.9 πόντους, 3.4 ριμπάουντ, και 4.2 ασίστ, σουτάροντας 41% εντός παιδιάς και 31% σε τρίποντα. Επιπλέον πρέπει να αναφερθεί ότι είχε σημαντική παρουσία στην αμυντική πλευρά του παρκέ, με 1.3 κλεψίματα ανά ματς φέτος, έχοντας επίσης διακριθεί στην All Defensive First Team του 2019 και στην All Defensive Second Team του 2020.

