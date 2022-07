Οι Μιλγουόκι Μπακς «έκοψαν» από το ρόστερ τους, τους Λούκα Βιλντόζα και Ραϊζόν Τάκερ.

Οι Μιλγουόκι Μπακς άδειασαν το ρόστερ τους, αφήνοντας ελεύθερους τους Λούκα Βιλντόζα και Ραϊζόν Τάκερ. Ο Αργεντινός αποκτήθηκε στο τελευταίο κομμάτι της περσινής σεζόν και δεν αγωνίστηκε καθόλου για την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το συμβόλαιο του Αργεντινού γκαρντ (ο οποίος ήταν και στο ρόστερ της ομάδας του Summer League), αξίας 500 χιλιάδων δολαρίων, θα γινόταν μερικώς εγγυημένο αν έφτανε με τους Μπακς στην έναρξη της σεζόν. Ο Τάκερ είχε πάρει τριετές, με την ελάχιστη αμοιβή, αλλά δεν ήταν εγγυημένο.

Πλέον, οι Μπακς με αυτή την κίνηση δεν θα έχουν οικονομικό πέναλτι, ενώ αφήνουν μία κενή θέση στο ρόστερ τους (έχουν καλύψει 14 θέσεις), με δεδομένο ότι ο rookie της ομάδας, ΜαρΖόν Μπότσαμπ θα υπογράψει το συμβόλαιό του. Ενδεχομένως η θέση να καλυφθεί από τον Τζόρνταν Νουόρα, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος, αλλά βρίσκεται σε συζητήσεις για να επιστρέψει.

Ο Νουόρα είναι restricted agent, κάτι που σημαίνει ότι θα δεχτεί προσφορές από άλλες ομάδες, με τους Μπακς να έχουν το τελευταίο δικαίωμα να ματσάρουν την υψηλότερη πρόταση, εφόσον θέλουν να τον κρατήσουν.

