Οι Μιλγουόκι Μπακς ανακοίνωσαν το ρόστερ τους στο Summer League, το οποίο συμπεριλαμβάνει τον Αργεντίνο κόμπο γκαρντ Λούκα Βιλντόζα

Οι Μπακς θα κάνουν το ντεμπούτο τους στο φετινό Summer League στις 8 Ιουλίου, με ένα ρόστερ που έχει αρκετά «γνώριμα» ονόματα. Ένα από αυτά είναι ο Λούκα Βιλντόζα, ο οποίος περάσε από τα παρκέ της Euroleague και Liga ACB με την φανέλα της Μπασκόνια.

Εκτός από αυτον το ρόστερ έχει τον Μαρτζόν Μπιτσαμπ, η επιλογή των Μπακς στον πρώτο γύρo του Ντραφτ, τον Γεωργιανό Σάντρο Μαμουκελασβίλι και τους Ρέιτζον Τάκερ, Λίντελ Γουγκίνγκτον οι οποίοι ήταν και στο περσινό ρόστερ των ελαφιών. Επιπλέον το ρόστερ θα έχει τους Γάλλους Σίλβεν Φρανσίσκο (Φιναλίστ του Basketball Champions League με την Μανρέσα) και τον Ούγκο Μπεσόν (58η επιλογή στο φετινό Ντραφτ).

The Bucks have announced their Summer League Roster.



Vin Baker will be serving as head coach. Patrick St. Andrews handled those duties last summer.