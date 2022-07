Οι Μπρούκλιν Νετς συμφώνησαν με τον Τι Τζέι Γουόρεν για έναν χρόνο.

Οι Μπρούκλιν Νετς, οι οποίοι περνάνε ένα «δύσκολο» καλοκαίρι λόγω του trade request του Κέβιν Ντουράντ και την πιθανή αποχώρηση του Κάιρι Ίρβινγκ, κινήθηκαν στην αγορά υπογράφοντας τον Τι Τζέι Γουόρεν. Σύμφωνα με τον Έντριαν Βοϊναρόφσκι το πρώην πιά τριάρι των Ιντιάνα Πέισερς έχει συμφωνίσει για ένα συμβόλαιο μίας σεζόν με τους Νετς.

Ο Γουόρεν έχει αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες λόγο τραυματισμών τα τελευταία χρόνια, καθώς δεν πάτησε το παρκέ στην φετινή σεζόν και την 2020-21 αγωνίστηκε σε μονάχα 4 ματς όπου είχε μέσους όρους 15.5 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ. Πριν από αυτό, στην σεζόν 2019-20, η οποία ήταν η πρώτη του στην Ιντιάνα και η τελευταία που αγωνίστηκε με «κανονικούς» ρυθμούς, ο Γουόρεν μέτρησε 19.8 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά ματς, με ποσοστό 53.6% εντός παιδιάς και 40% απο την περίμετρο.

Free agent G TJ Warren has agreed to a one-year deal with the Brooklyn Nets, sources tell ESPN.