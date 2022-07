Σμιθ για Κάρι-Τόμπσον: «Αυτοί οι καριόλ@@ες δεν είναι soft»

Ο Τζέι Αρ Σμιθ υποκλίθηκε με τον δικό του τρόπο στους Splash Brothers.

Μαζί έχουν χτίσει τον μύθο τους στους Γουόριορς. Ήταν και οι δύο επιλογές του Γκόλντεν Στέιτ στο draft και μετά τον φετινό τίτλο, μετράνε πλέον 4 δαχτυλίδια ο καθένας. Ο Στεφ Κάρι με τον Κλέι Τόμπσον άλλαξε την ιστορία των... πολεμιστών, δημιουργώντας μια δυναστεία που χαίρεσε να την βλέπεις κάθε φορά που πατά παρκέ.

Οι Splash Brothers ανεβάζουν επίπεδο την ομάδα του Κερ και ξέρον καλά τον τρόπο να ηλεκτρίζουν τα πλήθη και ειδικά τον κόσμο στο Chase Center. Ο Τζέι Αρ Σμιθ τους έχει αντιμετωπίσει σε αρκετούς τελικούς με τους Καβς και γνωρίζει πόσο σκληροί είναι και πόσο δύσκολο είναι να τους υποτάξεις. Πάντα με τον χαρακτηριστικό του τρόπο, ο πρώην γκαρντ του Κλίβελαντ, έβγαλε το καπέλο στους Splash Brothers. «Αυτοί οι καριόλ@@ες δεν είναι soft», είπε.

