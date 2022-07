Το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία των Κλίβελαντ Καβαλίερς εξασφάλισε ο Ντάριους Γκάρλαντ, λαμβάνοντας πενταετή επέκταση αξίας 193 εκατομμυρίων δολαρίων!

Την καταπληκτική περσινή σεζόν του εξαργυρώνει στο Κλίβελαντ ο Ντάριους Γκάρλαντ. Ο 22χρονος γκαρντ συμφώνησε για επέκταση πέντε ετών και θα λάβει 193 εκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι. Μάλιστα το συγκεκριμένο deal μπορεί να φτάσει μαζί με τα μπόνους ως τα 232 εκατομμύρια δολάρια και αποτελεί το ακριβότερο στην ιστορία του franchise των Καβαλίερς.

Ο Γκάρλαντ στην τρίτη του σεζόν στο NBA έκανε άλματα προόδου και μέτρησε 21.7 πόντους, 8.6 ασίστ, 3.3 ριμπάουντ μέσο όρο, φτάνοντας ως τα play-in με την ομάδα του ενώ διεκδίκησε και το βραβείο του πιο βελτιωμένου παίκτη της σεζόν, μένοντας τρίτος πίσω από Μοράντ και Ντεζούντε Μάρεϊ.

