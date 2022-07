Oι Τίμπεργουλβς απέκτησαν και τον σουτέρ Μπριν Φορμπς.

Μπορεί να μην σήκωσε τόσο θόρυβο όπως η μετακόμιση του Ρούντι Γκομπέρ από τους Τζαζ στους Τίμπεργουλβς, ωστόσο και αυτή η κίνηση των λύκων είναι σημαντική.

Η Μινεσότα υπέγραψε τον σουτέρ και πρώην συμπαίκτη του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς με μονοετές minimum συμβόλαιο. Πέρυσι αγωνίστηκε σε 75 ματς σε Σπερς και Νάγκετς, μετρώντας 8.8 πόντους μέσο όρο, αλλά και το εξαιρετικό 41% στα σουτ τριών πόντων, κάτι που όπως είπαμε είναι το φόρτε του.

BREAKING: Minnesota Timberwolves have signed sharpshooter Bryn Forbes to a 1-year, minimum deal.



