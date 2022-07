Ο Ντανίλο Γκαλινάρι μετακόμισε στη Βοστώνη για τα επόμενα δύο χρόνια.

Νέα ενίσχυση για τους φιναλίστ Σέλτικς μετά την απόκτηση του Μάλκολμ Μπρόγκκτον. Η Βοστώνη πρόσθεσε άλλη μια λύση στους φόργουορντ καθώς υπέγραψε με διετές συμβόλαιο 13 εκατ. δολαρίων τον Ντανίλο Γκαλινάρι.

Πριν λίγες ώρες πήγε στους Σπερς ως μέρος της ανταλλαγής των Χοκς με το Σαν Αντόνιο για τον Ντεζούντε Μάρεϊ, όμως έμεινε ελεύθερος και έτσι οι Κέλτες δεν έχασαν την ευκαιρία να τον κάνουν δικό τους. Πέρυσι στην Ατλάντα είχε 11.7 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 38.1% στο τρίποντο.

