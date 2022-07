Ο Σκότι Πίπεν, βλέποντας το γιο του να υπογράφει το πρώτο του συμβόλαιο στο ΝΒΑ, δεν έχει πρόβλημα να δηλώσει φαν των Λέικερς!

Ο Σκότι Πίπεν έγραψε ιστορία στο ΝΒΑ με τη φανέλα των Μπουλς (κυρίως), όντως πολύτιμο μέλος στη θρυλική παρέα του Τζόρνταν των έξι πρωταθλημάτων.

Η υπογραφή του γιου του, Σκότι Πίπεν Τζούνιορ όμως στο συμβόλαιο των Λέικερς τον κάνει να δηλώνει φαν της ομάδας του Λος Άντζελες, στην οποία σταρ είναι ο Λεμπρόν Τζέιμς.

Το τιτίβισμα του Σκότι:

Officially a @Lakers fan! Show em what you got, @spippenjr https://t.co/k9TmM7338X pic.twitter.com/N1jKQjrCD9