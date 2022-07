Ο Νούρκιτς θα συνεχίσει να είναι κάτοικος Πόρτλαντ.

Κράτησαν τον πύργο τους οι Μπλέιζερς. Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Γιουσούφ Νούρκιτς συμφώνησε για τετραετές συμβόλαιο αξίας 70 εκατ. δολαρίων και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τη ρακέτα του Πόρτλαντ.

Χθες οι Μπλέιζερς έβαλαν στο ρόστερ τους τον Γκάρι Πέιτον, ενώ κατάφεραν να ανανεώσουν τον Άνφερνι Σάιμονς με 100 εκατ. δολάρια. Ενισχύεται η παρέα του Ντέιμιαν Λίλαρντ που δεν παρατά και τη μάχη για Ντουράντ.

