Ο Άνφερνι Σάιμονς θα πάρει 100 εκατ. δολάρια από τους Μπλέιζερς.

Είναι το... μέλλον του Πόρτλαντ και η ομάδα θέλησε να τον...δέσει. Ο Άνφερνι Σάιμονς συμφώνησε με τους Μπλέιζερς για τετραετές συμβόλαιο αξίας 100 εκατ. δολαρίων και έτσι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλάι του ηγέτη και εμβληματικού αρχηγού, Ντέιμιαν Λίλαρντ.

Οι Μπλέιζερς εδώ και καιρό έχουν αποφασίσει να δώσουν ευκαιρίες στον Σάιμονς, βγάζοντας τον στην πρώτη γραμμή και ίσως φέτος κάνει το limit-up δίπλα στον Dame. Όλα αυτά και ενώ υπάρχει ακόμα η φήμη για Κέβιν Ντουράντ και Πόρτλαντ μετά την ανάρτηση του Λίλαρντ και την είδηση πως ο KD έχει ζητήσει ανταλλαγή από το Μπρούκλιν.

Portland Trail Blazers guard Anfernee Simons has agreed on a four-year, $100 million contract extension, his agent Bill Duffy of @BDA_Sports + WME Sports tells ESPN.