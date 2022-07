Ο σέντερ Γιουσούφ Νούρκιτς θα παραμείνει στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο που θα αποφέρει στον Βόσνιο $40.000.000

Έπειτα απο την ανανέωση του Σάιμονς, την απόκτηση του Γκραντ μέσω trade και την μεταγραφή του Γκάρι Πέιτον, οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς συνεχίζουν την «δόμηση» του ρόστερ καθώς ανανέωσαν τον Γιουσουφ Νούρκιτς για 4 χρόνια, με συμβόλαιο αξίας 70.000.000 δολλαρίων, σύμφωνα με δημοσίευμα του Έντριαν Βοϊναρόφσκι. Η διάρκεια της συμφωνίας του 27χρονου δεν είναι τυχαία, από την στιγμή που λήγει την ίδια χρονιά με το συμβόλαιο του Άνφερνι Σάιμονς. Έτσι οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς καταφέρνουν να εξασφαλίσουν έναν αξιόπιστο κορμό γύρω απο τον franchise-player της ομάδας, Ντέιμιαν Λίλαρντ.

Ο Βόσνιος σέντερ την φετινή σεζόν μέτρησε, ως μέλος της βασικής πεντάδας, 15.0 πόντους, 11.1 ριμπάουντ, 2.8 ασίστ και 0.6 τάπες κατά μέσο όρο, ενώ σούταρε 56% σε δίποντα και 26% σε τρίποντα.

Free agent C Jusuf Nurkic has agreed on a new four-year, $70 million deal to stay with the Portland Trail Blazers, @KlutchSports CEO Rich Paul tells ESPN. pic.twitter.com/6vmHrdOZI3