Ο Τζεράμι Γκραντ βρέθηκε στον κυκλώνα του trade από τους Πίστονς και «ντύνεται» Μπλέιζερ προκειμένου το Ντιτρόιτ να αποκτήσει ένα draft πρώτου γύρου το 2025.

Στο Πόρτλαντ για λογαριασμό των Μπλέιζερς μετακομίζει ο Τζεράμι Γκραντ, ο οποίος έγινε trade από τους Πίστονς με αντάλλαγμα ένα draft pick πρώτου γύρου το 2025, την ίδια ώρα που άλλαξε και η σειρά επιλογής της φετινής σεζόν για τις δύο ομάδες, με το Ντιτρόιτ να διαλέγει στο Νο36 και οι Μπλέιζερς στο Νο46.

Η αποχώρηση του Γκραντ, μάλιστα, θα δώσει... αέρα 43 εκατομμυρίων δολαρίων στους Πίστονς με την free agency να πλησιάζει όλο και περισσότερο, ξεκινώντας στις 30 Ιουνίου. Θυμίζουμε, άλλωστε, ότι ακούστηκε έντονα το όνομά του και στην περίοδο των ανταλλαγών μέσα στη σεζόν.

Το Νο39 pick του draft του 2014 από τους Σίξερς έχει περάσει ακόμη από τους Θάντερ και τους Νάγκετς πριν γίνει κάτοικος Detroit, ενώ την περασμένη σεζόν έμεινε... στα πιτς από τον Μάρτιο λόγω ενός τραυματισμού.

Detroit has traded Jerami Grant to Portland for 2025 first-round pick via Milwaukee, sources tell ESPN.