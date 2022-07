Οι Ντένβερ Νάγκετς συμφώνησαν με τον γκαρντ-φόργουορντ για διετές συμβόλαιο το οποίο θα του αποφέρει συνολικά $13.000.000.

Έπειτα από το trade όπου έλαβαν τους Ις Σμιθ, Κάλντγουελ-Πόοπ και την ανανέωση του Νικόλα Γιόκιτς, οι Ντένβερ Νάγκετς παραμένουν ενεργοί στην αγορά παικτών του ΝΒΑ, καθώς έκλεισαν τον γκαρντ-φόργουορντ Μπρους Μπράουν για δύο χρόνια με συμβόλαιο συνολικής αξίας 13.000.000 δολλαρίων, σύμφωνα με δημοσίευμα του ESPN.

Ο Μπρους Μπράουν αγωνίστηκε την σεζόν 2021-22 με τους Νετς, όπου είχε μέσους όρους 9 πόντων, 4.8 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ, σουτάροντας 40% από την περιφέρεια. Είχε επίσης αρκετή συμμετοχή στην άμυνα, καθώς μέτρησε 1.1 κλεψίματα και 0.7 τάπες (παρόλο που δεν φτάνει τα 2 μέτρα σε ύψος) ανά ματς.

