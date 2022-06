Ο Κέμπα Γουόκερ κυκλοφορεί ελεύθερος πλέον στην αγορά.

Πριν από περίπου μια εβδομάδα, ο Κέμπα Γουόκερ μετακόμισε από τους Νικς στους Πίστονς, παίρνοντας μαζί του και το Νο.13 του draft, Tζέιλεν Ντούρεν. Οι Πίστονς φυσικά απέκτησαν στο Νο.5 ένα από τα μεγαλύτερα prospects του draft, τον Τζέιντεν Έιβι του Purdue, ενώ ήταν θέμα χρόνου να φύγει με buyout ο έμπειρος γκαρντ. Και έτσι έγινε την Πέμπτη 30 Ιούνη, αφού ο Κέμπα κυκλοφορεί πλέον στην αγορά των free agents, ψάχνοντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Τη φετινή σεζόν μέτρησε 11.6 πόντους, 3.5 ασίστ, 3 ριμπάουντ με 36.7% τρίποντα στους Νικς, ενώ τα τελευταία χρόνια ψάχνει να βρει τον προσανατολισμό του, τον οποίο έχει χάσει από τη στιγμή που αποχώρησε από τους Χόρνετς.

The Detroit Pistons & Kemba Walker are finalizing a contract buyout, per @wojespn.



Once he clears waivers, he will be a free agent. pic.twitter.com/sYnDKYzRGf