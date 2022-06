Οι Νικς έστειλαν Νοέλ και Μπερκς στους Πίστονς για να πάρουν τον Τζέιλεν Μπράνσον με sign and trade.

Αλλαγές στο ρόστερ των Νικς. Σύμφωνα με τον Βοϊναρόφσκι ομάδα από το Μεγάλο Μήλο έστειλε τον Νέρλενς Νοέλ και τον Άλεκ Μπερκς στους Πίστονς, κερδίζοντας πάνω από 19 εκατ. δολάρια cap space. Με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουν να πάρουν τον Τζέιλεν Μπράνσον στην Νέα Υόρκη με sign and trade. Επιπλέον έδωσαν στο Ντιτρόιτ το pick δευτερου γύρου του 2023, αλλά και του 2024 μαζί με 6 εκατ.δολάρια.

Oι Νικς αναμένεται να προσφέρουν στον πρώην γκαρντ των Μαβς τετραετές συμβόλαιο αξίας 110 εκατ. δολαρίων, όταν ξεκινήσει η free agency την Πέμπτη. Οι Πίστονς πριν λίγες μέρες έδωσαν τον ηγέτη τους, Γκραντ στο Πόρτλαντ, ενώ φτιάχνουν ένα ταλαντούχο δίδυμο στα γκαρντ με Κάνινγχαμ και Άιβι, περιμέντας με ανοιχτές αγκάλες και τον Μάιλς Μπρίτζες.

