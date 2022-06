Ο Μπράντλεί Μπιλ θα αφήσει το συμβόλαιο της επόμενης σεζόν. Και θα υπογράψει νέο πενταετές με max αποδοχές με τους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς!

Απο τη μία μεριά, 36.4 εκατομμύρια δολάρια. Και από την άλλη, 248! Ο Μπράντλεϊ Μπιλ δεν θα διαλέξει την πρώτη επιλογή, αλλά τη δεύτερη.

Ο γκαρντ των Γουάσινγκτον Γουίζαρντς έχει την επιλογή ανανέωσης για την επόμενη σεζόν, έναντι 36.4 εκατομμυρίων δολαρίων. Την οποία και θα αρνηθεί.

Με καλό λόγο. Σύμφωνα με το ESPN, ο Μπιλ αναμένεται να πάρει max συμβόλαιο από την ομάδα της αμερικανικής πρωτεύουσας, το οποίο θα έχει διάρκεια πέντε χρόνια και θα κοστίσει 248 εκατομμύρια δολάρια!

Αν το σενάριο γίνει πραγματικότητα, ο Μπιλ θα έχει αφήσει 36.4 εκατομμύρια, αλλά θα λάβει 42.7 με το νέο πενταετές συμβόλαιο! Παράλληλα, αν ο Μπιλ υπογράψει και εξαντλήσει το συμβόλαιο, θα έχει φτάσει στην ηλικία των 33 χρόνων.

Bradley Beal is 'very likely' to opt out of his $36.4M player option and re-sign with the Wizards on a five-year max contract, per @wojespn pic.twitter.com/zGyDinoLv2