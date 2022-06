Κάρι τι τους κάνεις; Oι Ρόκετς έβαλαν γραμμή... τετράποντου στο προπονητικό κέντρο

Φαίνεται πως οι Ρόκετς θα πάρουν πολλά σουτ από το... σπίτι τους τη σεζόν που έρχεται.

Ο τρόπος που παίζεται το μπάσκετ στο ΝΒΑ έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, με τις ομάδες να παίρνουν όλο και περισσότερα τρίποντα χρόνο με τον χρόνο. Ο Στεφ Κάρι είναι ο κύριος υπεύθυνος για την... επανάσταση στο μπάσκετ και τη στροφή στο τρίποντο και με τους Γουόριορς έχει κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα από το 2015 μέχρι σήμερα.

Η... τρέλα με το τρίποντο έχει εξαπλωθεί σε όλο το ΝΒΑ, με τους Ρόκετς να προσθέτουν γραμμή για... τετράποντο στο προπονητικό τους κέντρο για να εξασκηθούν στα πολύ μακρινά σουτ. Tη σεζόν που πέρασε, το Χιούστον είχε επτά παίκτες που σούταραν με πάνω από 35% στο τρίποντο, με τον Γκόρντον να είναι στην κορυφή με 41.2%. Ο Όγκουστιν είχε 40.6%, ο Γουντ 39%, ο Πόρτερ με τον Κουίν 37.5%, ο Μάθιους 36% και ο Μάρτιν 35.7%.

Ετοιμαστείτε για πολλά τρίποντα τη νέα χρονιά από τους Ρόκετς, αν αποδώσει το κολπάκι με τη γραμμή στο προπονητικό τους κέντρο.

Houston Rockets added a 4-point line to their practice court to train long range shots.



