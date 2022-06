Ο Φιλίπ Πετρούσεφ αναμένεται να ενισχύσει τους Φιλαντέλφια Σίξερς, οι οποίοι διατηρούν τα δικαιώματα τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο θερινό πρωτάθλημα του NBA.

Έπειτα από μια σεζόν δίχως ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, Αναντολού Εφές, ο 22χρονος Σέρβος αναζητά το επόμενο βήμα της επαγγελματικής καριέρας του.

Ο νεαρός σέντερ δε θα συνεχίσει στην Πόλη, εντούτοις θα δοκιμάσει τη τύχη του στο εφετινό Summer League του NBA, κατά την διάρκεια του οποίου θα ενισχύσει τους Σίξερς.

Ο πρόεδρος του franchise, Νταρίλ Μόρεϊ, αποκάλυψε πως η ομάδα της Φιλαντέλφια αναμένει την άφιξη του Πετρούσεφ (2.11μ.) για το προσεχές θερινό πρωτάθλημα, ένα χρόνο μετά την επιλογή του στην 50ή θέση του NBA Draft για το 2021 από τους Σίξερς.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Πετρούσεφ μέτρησε 5.2 πόντους κι 1.6 ριμπάουντ ανά 9.4 λεπτά δράσης στην Euroleague, παίζοντας σε 22 από τα συνολικά 40 ματς της Εφές.

Daryl Morey says he expects Filip Petrusev to play on the Sixers SUMMER LEAGUE team this summer.