Μια σύμπτωση που επαναλαμβάνεται αφορά τους παίκτες που επιλέγονται στο Νο.1 από τους Μάτζικ

Oι Μάτζικ διάλεξαν στο Νο.1 του draft τον Πάολο Μπανκέρο του Duke και ετοιμάζονται να... χτίσουν γύρω του για το μέλλον. Ωστόσο το Ορλάντο δεν θα πρέπει να αισθάνεται και πολύ σίγουρο πως ο παίκτης θα παραμείνει στην ομάδα για πολλά χρόνια. Το παρελθόν μας έχει δείξει πως όταν οι Μάτζικ διαλέγουν πρώτοι στο draft, τότε ο παίκτες που παίρνουν γίνεται ανταλλαγή στο μέλλον στους Λέικερς.

Ο Σακίλ Ο'Νίλ ήταν ο πρώτος, αφού έγινε draft το 1992 και το 1996 μετακόμισε στους Λέικερς με ανταλλαγή. Στη συνέχεια ο Χάουαρντ μπήκε στο ΝΒΑ ως No.1 στο Ορλάντο το 2004, όμως το 2012 μετακόμισε στο LA για τους λιμνάνθρωπους. Το περιεργο της υπόθεσης είναι πως και οι τρεις είναι παίκτες ρακέτας. Λέτε να δούμε τον Μπανκέρο κάποια στιγμή με τα μωβ και τα χρυσά των Λέικερς; Η προϊστορία αυτό δείχνει.

The last three times the Orlando Magic had the No. 1 pick in the NBA Draft that played for them:



- Shaquille O'Neal (1992)

- Dwight Howard (2004)

- Paolo Banchero (2022)



The 1st two ended up being traded to the Lakers. 👀 pic.twitter.com/wynAWSZrrU