Στους Ορλάντο Μάτζικ φαίνεται πως θα συνεχίσει ο Μο Βάγκνερ, ο οποίος έχει συμφωνήσει σε συμβόλαιο 2 ετών.

Σύμφωνα με τον Έντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Μο Βάγκνερ που βρίσκεται ελεύθερος, φαίνεται πως έχει θα υπογράψει ξανά συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τους Ορλάντο Μάτζικ όπου αγωνιζόταν τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Όπως μεταφέρει το δημοσίευμα, οι αποδοχές του θα φτάσουν τα 22 εκατ. δολάρια. Ο 27χρονος Γερμανός που παίζει στις θέσεις των ψηλών βρίσκεται στη συγκεκριμένη ομάδα από το 2021 ενώ την περασμένη χρονιά μετρούσε κατά μέσο όρο, στη regular season, από 10,9 πόντους με 4,3 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ σε 17,7 λεπτά συμμετοχής.

Στο παρελθόν έχει υπάρξει επίσης παίκτης των Μπόστον Σέλτικς, των Γουάσινγκτον Γουίζαρντς, των Λος Άντζελες Λέικερς και της Άλμπα Βερολίνου.

Free agent F/C Moe Wagner is returning to the Orlando Magic on a two-year, $22 million deal, sources tell ESPN. Wagner averaged 10.8 points and 4.3 rebounds in 80 games for the Eastern Conference’s fifth seed. pic.twitter.com/ZZTIHbzaB3