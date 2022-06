Ο Μάρτζον Μπότσαμπ δεν έκρυψε τη συγκίνηση του με την επιλογή του από τους Μπακς στο Νο.24.

Oι Μπακς επέλεξαν τον παίκτη της G League, Μάρτζον Μπότσαμπ που παίζει στο «2» και το «3», ενώ βρίσκεται στα 21 του έτη. O νέος παίκτης των ελαφιών είχε 15.1 πόντους, 5.8 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ και 1.6 κλεψίματα φέτος, ενώ έμενε στο παρκέ 32 λεπτά μέσο όρο στα 12 ματς που αγωνίστηκε.

Ο Mπότσαμπ χάρισε μια συγκινητική στιγμή στην βραδιά του draft, αφού έβαλε τα κλάματα από τη συγκίνηση για την επιλογή του στη διαδικασία από το Μιλγουόκι. «Είμαι χαρούμενος, ο Θεός δεν με εγκατέλειψε ποτέ».

Ο Μπότσαμπ φημίζεται για το μεγάλο άνοιγμα χεριών που παραπέμπει σε 7 footer και δεν μπορείς να τον σπρώξεις εύκολα στο ματς. Έχει μέγεθος που τον βοηθά πολύ, ενώ είναι καλός ριμπάουντερ για περιφερειακό παίκτη. Δεν φοβάται να πάει στην επαφή και να παίξει phisical όποτε το απαιτήσουν οι συνθήκες. Κοντραλαρισμένος παίκτης που ξέρει που είναι τα όρια του και δεν εκβιάζει προσπάθειες κάνοντας κάτι εκτός ρεπερτορίου του. Καλός αθλητής που τελειώνει φάσεις κοντά στο καλάθι. Έχει έξυπνα κοψίματα στη ρακέτα και πολλές φορές παίζει έξυπνα στη weakside.

Σιγά-σιγά θα ετοιμάζεται να μοιραστεί το παρκέ με τον φοβερό και τρομερό Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα παλέψει για άλλη μια σεζόν για την κορυφή, μετά το πρωτάθλημα του 2021. Beauchamp λοιπόν και η δεύτερη συλλαβή του επιθέτου του, το champ, μεταφράζεται ως πρωταθλητής.

“I’m just happy. God never gave up on me.”



MarJon Beauchamp broke into tears after getting drafted by the Bucks 🙏



(via @gleagueignite)pic.twitter.com/tPtKoGjpjj