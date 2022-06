Ανταλαγή μεταξύ Σίξερς και Γκρίζλις, με τον Γκριν να πηγαίνει στη Φιλαδέλφεια και τον Μέλτον να συνεχίζει στο Μέμφις.

Ολοκληρώθηκε η βραδιά του draft και οι Μάτζικ τελικά διάλεξαν τον σταρ του Duke, Πάολο Μπανκέρο, ενώ ο Κέμπα Γουόκερ δόθηκε στους Πίστονς για να μείνει ελεύθερος. Όμως οι κινήσεις δεν σταμάτησαν εκεί. Οι Σίξερς έδωσαν τον Ντάνι Γκριν (σοβαρός τραυματισμός κατά τη διάρκεια των playoffs) στους Γκρίζλις μαζί με το Νο.23 στο draft (Ντέιβιντ Ρόντι) για να φέρουν στη Φιλαδέλφεια τον γκαρντ ΝτιΆντονι Μέλτον.

Ο Μέλτον μέτρησε 10.8 πόντους, 4.5 ριμπάουντ, 2.7 ασίστ και 37% στα τρίποντα, φτάνοντας στον δεύτερο γύρο των playoffs με τις αρκούδες, ενώ ο Γκριν είχε 5.9 πόντους, 2.5 ριμπαουντ, 1 ασίστ και 38% στα τρίποντα πριν τραυματιστεί. Πρόλαβε να παίξει σε 52 ματς.

The Sixers have traded Danny Green and the No. 23 pick to the Grizzlies for DeAnthony Melton, per @ShamsCharania pic.twitter.com/v7u1kGsblK