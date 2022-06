Οι συζητήσεις ανάμεσα στον Καϊρί Ίρβινγκ και τους Νετς βρίσκονται σε αδιέξοδο και σύμφωνα με τον Adrian Wojnarowski, υπάρχουν έξι ομάδες που o Uncle Drew θα έβλεπε θετικά την προοπτική να γίνει sign-and-trade, δίχως όμως να έχουν χώρο στο salary cap.

Ο Καϊρί Ίρβινγκ έχει δικαίωμα μέχρι τις 29 Ιουνίου για να αποδεχτεί ή να απορρίψει την ενεργοποίηση του τελευταίου χρόνου της συμφωνία τους με τους Μπρούκλιν Νετς.

Ενδεχομένως, λοιπόν ο Uncle Drew να δοκιμάσει την τύχη του στην αγορά των ελεύθερων, αναζητώντας ένα μεγαλύτερο σε διάρκεια συμβόλαιο ή μία νέα μπασκετική προοπτική. Υπάρχει και το σενάριο του sign and trade, δηλαδή ο Ίρβινγκ να συμφωνήσει σε ένα νέο συμβόλαιο με τους Νετς, αρκεί να γίνει άμεσα ανταλλαγή.

Σύμφωνα με τον Adrian Wojnarowski, οι... ιδεατοί προορισμοί θα ήταν οι Λέικερς, Κλιπερς, Νικς, Χιτ, Μαβς και Σίξερς. Σε κάθε περίπτωση, καμία από αυτές τις ομάδες δεν έχει χώρο στο salary cap για να τον υπογράψει. Το γεγονός επίσης πως ο Ίρβινγκ έχει εκφράσει τις προτιμήσεις του δεν σημαίνει πως συνιστά προτεραιότητα για τις συγκεκριμένες ομάδες.

Those are teams who Irving has interest in, but he isn’t necessarily a priority for all of them, sources said.