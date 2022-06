O Nτρέιμοντ Γκριν βρήκε έναν τρόπο να την... πει στους φιλάθλους της Βοστώνης

Οι Γουόριορς γιόρτασαν το πρωτάθλημα στην παρέλαση που έκανε στο Σαν Φρανσίσκο και εκεί ο Ντρέιμοντ Γκριν είχε... κέφια, πρωταγωνιστώντας στους πανηγυρισμούς. Μάλιστα όταν πήρε το μικρόφωνο είπε: «Σας ευχαριστώ πολύ όλους και άντε γαμ@@@τε όλοι οι υπόλοιποι». Αν νομίζουν κάποιοι πως ο κορυφαίος αμυντικός των πολεμιστών έμεινε εκεί, τότε σίγουρα κάνουν λάθος.

O Nτρέιμοντ ξεκίνησε ένα... γαϊτανάκι με τον κόσμο της Βοστώνης κατά τη διάρκεια των τελικών. Οι φίλαθλοι των Σέλτικς τον έβριζαν σε σημείο που ενοχλήθηκε και η γυναίκα του. Το Γκόλντεν Στέιτ μετά το τέλος του Game 6 και την εξασφάλιση του τίτλου, φώναξαν το σύνθημα που ακουγόταν στο TD Garden: «Άντε γαμ@@ου Ντρέιμοντ» στα αποδυτήρια. Και ήρθε πάλι ο Ντρέιμοντ στην παρέλαση των πρωταθλητών να κρεμάσει στο λεωφορείο μπλουζάκι που έγραφε πως η «Βοστώνη είναι η χάλια».

Ο Ντρέιμοντ δεν σταματά να πικάρει τους Κέλτες!

Draymond Green will never let Boston hear the end of this pic.twitter.com/lZo0fpcrIH