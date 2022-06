Tον Τζον Κόλινς έχουν στο στόχαστρο οι Κινγκς, ψάχνοντας ενίσχυση στη ρακέτα.

Πριν λίγες μήνες οι Κινγκς ολοκλήρωσαν ανταλλαγή για να φέρουν στο Σακραμέντο τον Αρβίντας Σαμπόνις στη θέση του σέντερ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα οι βασιλιάδες έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με τους Χοκς για την ανταλλαγή του Τζον Κόλινς. Οι Κινγκς θέλουν να συνθέσουν ένα δυνατό δίδυμο Κόλινς-Σαμπόνις στη ρακέτα τους ενόψει της νέας σεζόν και μένει να δούμε αν θα τα καταφέρουν.

Πάντως ενδιαφέρον υπάρχει και για τον έτερο ψηλό τους, Κλιντ Καπέλα, τον οποίο γλυκοκοιτάζουν οι Τίμπεργουλβς.

Φέτος ο Κόλινς αγωνίστηκε σε με την Ατλάντα σε 54 ματς και είχε 16.2 πόντους, 7.8 ριμπάουντ και 1 μπλοκ μέσο όρο, ενώ σούταρε με 36.4% στα τρίποντα. Πέρυσι το καλοκαίρι ο παίκτης είχε υπογράψει πενταετές αξίας 125 εκατ. δολαρίων στα... γεράκια, ενώ το 2025 έχει player option με την οποία μπορεί να αποχωρήσει αν το θέλει από την ομάδα που θα βρίσκεται.

The Kings and Hawks have reportedly had trade talks involving John Collins. pic.twitter.com/6OVT5eL7p0