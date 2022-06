O Κλιντ Καπέλα βρίσκεται στο... στόχαστρο των Χοκς.

Οι Τίμπεργουλβς ήδη έχουν ξεκινήσει τον προγραμματισμό για τη νέα σεζόν και έχουν... κυκλώσει τη θέση του σέντερ. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, οι λύκοι θέλουν να αποκτήσουν μέσω ανταλλαγής έναν βετεράνο σέντερ (δηλαδή να έχει συμπληρώσει οκταετία στη λίγκα) και μέσα στη λίστα τους υπάρχει το όνομα του Κλιντ Καπέλα. Ο Ελβετός ψηλός θα καρπωθεί 18 εκατ. δολάρια τη νέα σεζόν χάρη στο συμβόλαιο που είχε υπογράψει από την περίοδο που έπαιζε στους Ρόκετς.

Πάντως το γεγονός ότι η Μινεσότα ψάχνει για σέντερ προκαλεί ερωτηματικά, αφού στη θέση «5» έχουν έναν από τους πιο ποιοτικούς παίκτες της λίγκας, τον Καρλ-Άντονι Τάουνς Τη σεζόν που πέρασε ο Καπέλα μέτρησε 11.1 πόντους και 11.9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 74 ματς που πάτησε παρκέ με τη φανέλα των Χοκς.

