Ο Στεφ Κάρι ανάμεσα στους πανηγυρισμούς και στην απονομή του πρωταθλήματος, συνομίλησε με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα.

Ο Στεφ Κάρι πέρασε αρκετή ώρα μιλώντας στο τηλέφωνό του. Σε λίγη ώρα οι παίκτες των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς θα έπαιρναν στα χέρια τους το πρωτάθλημα.

Μα ο MVP των τελικών είχε μία άλλη ασχολία. Δεν είναι σύνηθες να σε καλεί στο κινητό σου τηλέφωνο ένας πρώην Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι δυο τους διατηρούν μία άριστη σχέση, την οποία ενισχύει το κοινό τους πάθος: το γκολφ!

Ο Κάρι παραδέχτηκε, μιλώντας στο ESPN, παραδέχτηκε τη συνομιλία του με τον Ομπάμα, εξηγώντας: «Το να λαμβάνω ένα τηλεφώνημα απ' αυτόν και να μπορώ να ακούσω την υπερηφάνεια του και τα συγχαρητήριά του σημαίνει τα πάντα για εμένα. Είναι κάπως σουρεάλ».

Steph got a call from former US President and his current golf partner Barack Obama after winning the Finals 👏



