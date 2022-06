Οι Φιλαντέλφια 7ερς θα εξερευνήσουν την αγορά των ανταλλαγών, έχοντας τουλάχιστον τέσσερις παίκτες διαθέσιμους, μαζί και ένα draft pick!

Αποτυχία. Και αναδιοργάνωση. Οι Φιλαντέλφια 76ερς πρέπει να αλλάξουν. Και η περίοδος των ανταλλαγών είναι η κατάλληλη. Γι' αυτό το λόγο οι Σίξερς αρχίζουν να τσεκάρουν την αγορά για την αξία τεσσάρων παικτών τους. Και μαζί έχουν το δέλεαρ ενός draft pick (No23).

Προς ανταλλαγή θα διατεθούν οι Τομπάιας Χάρις (συμβόλαιο για δύο ακόμη χρόνια έναντι 78 εκατ.δολαρίων), Ματίς Θάιμπουλ (συμβόλαιο για μία ακόμη σεζόν), Φουρκάν Κορκμάζ (συμβόλαιο για δύο ακόμη χρόνια) και Σέικ Μίλτον (συμβόλαιο για μία ακόμη σεζόν)! Στόχος τους είναι να έχουν μία ξεκάθαρη εικόνα για την αξία των παικτών στην αγορά, έτσι ώστε να κινηθούν πριν ή την ημέρα του Draft (23//2022).

Εδώ και δύο ημέρες και το όνομα του Ντάνι Γκριν είναι στη λίστα για τους «προς ανταλλαγή» παίκτες.

Sources: #Sixers gauging trade interest in Tobias Harris, Matisse Thybulle and others https://t.co/6jCjbvDOm2 via @phillyinquirer