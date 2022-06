Οι Ντάλας Μάβερικς πρόσθεσαν ένα σημαντικό κομμάτι στο ρόστερ τους, με την απόκτηση του Κρίστιαν Γουντ από τους Χιούστον Ρόκετς.

Οι Χιούστον Ρόκετς δεν χρειάστηκε να κρατήσουν το «πωλητήριο» στον Κρίστιαν Γουντ για μεγάλο διάστημα. Ο 26χρονος σέντερ θα φορέσει τη φανέλα των Ντάλας Μάβερικς, με τις δύο ομάδες να προχωρούν σε μία ανταλλαγή που έμπλεξε πέντε παίκτες και μία επιλογή στο Draft.

Ο Γουντ θα γίνει συμπαίκτης του Λούκα Ντόντσιτς, ενώ την αντίθετη διαδρομή θα ακολουθήσουν οι Μπόμπαν Μαριάνοβιτς, Τρέι Μπερκ, Μαρκίς Κρις, ενώ οι Ρόκετς θα λάβουν και την επιλογή Νο26 στο φετινό Draft.

Είναι δεδομένο ότι το Ντάλας πρόσθεσε έναν εξαιρετικό σκόρερ και ριμπάουντερ στο ρόστερ του, με τον Γουντ να μετράει πέρσι 17.9 πόντους, 10.1 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ.

Ο Γουντ κουβαλάει ένα χρόνο συμβολαίου (2022-2023, έναντι 14.317.459), κάτι που μπορεί να αποδειχτεί αρνητικό για τους Μάβερικς αν δεν καταφέρουν να τον ανανεώσουν.

