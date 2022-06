Ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, δεν θα παρευρεθεί στο αποψινό Game 5 των Γουόριορς με τους Σέλτικς, καθώς εντάχθηκε στο πρωτόκολλο υγείας.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς υποδέχονται στο Chase Center του Σαν Φρανσίσκο (14/6, 04:00, COSMOTESPORT4HD) τους Μπόστον Σέλτικς, στον πέμπτο τελικό των εφετινών NBA Finals.

Στο μεταξύ, έγινε γνωστό πως ο Άνταμ Σίλβερ, κομισάριος της Λίγκας, δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί στο γήπεδο για το κρίσιμο Game 5, καθώς εντάχθηκε στο υγειονομικό πρωτόκολλο.

Υπενθυμίζεται πως η σειρά των τελικών είναι ισόπαλη στο 2-2.

