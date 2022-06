Ο Ντελόντε Γουέστ μοιάζει να μην βρήκε μία σανίδα σωτηρίας στην πιο πρόσφατη απόπειρα να ασχοληθεί ξανά με το μπάσκετ και επέστρεψε στους δρόμους ζητώντας βοήθεια.

Η ζωή του Ντελόντε Γουέστ μοιάζει πλέον με έναν φαύλο κύκλο που δεν έχει επιστροφή από τα «χτυπήματα» που δέχεται. Βασανιστήρια. Για κάθε προσπάθεια αποτοξίνωσης, υπάρχει μία σύλληψη, σε άθλια κατάσταση λόγω κατανάλωσης ποτού, ενώ αρκετές φορές κατέληξε να ζει στο δρόμο.

Τον περασμένο Μάρτιο φάνηκε πως ο πρώην ΝΒΑer βρήκε το μπάσκετ ως μία διέξοδο! Ξεκίνησε προπονήσεις για το πρωτάθλημα του BIG 3 που έχει συστήσει ο ράπερ Άις Κιουμπ για παλιούς παίκτες. Ωστόσο, αυτό μοιάζει να ήρθε στο τέλος του και ο Γουέστ έχει γυρίσει στους δρόμους ζητώντας για βοήθεια.

Ένα χαρακτηριστικό βίντεο που ήρθε σε κυκλοφορία τον δείχνει ρακένδυτο, κρατώντας ένα μικρό χαρτόνι και περιπλανώμενο στην πόλη της Βιρτζίνια. Ο Γουέστ αγωνίστηκε οκτώ χρόνια στο ΝΒΑ κάνοντας περιουσία που ανέρχονταν στα 16,5 εκατομμύρια δολάρια και την οποία αργότερα έχασε.

Δείτε το βίντεο με τον Γουέστ:

Roommates let’s keep former NBA player Delonte West in our prayers. Looks like he was spotted on the side of the road in Alexandria, VA recently. 🙏🏾 pic.twitter.com/wmgVVmff2m