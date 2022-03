Ο Ντελόντε Ουέστ προσπαθεί να βρει το δρόμο για την επιστροφή του στη ζωή. Και το δοκιμάζει, για άλλη μία φορά, μέσα από το μπάσκετ και τη λίγκα BIG3.

Ο Ντελόντε Ουέστ έχει βασανιστεί. Πολλές φορές. Για κάθε προσπάθεια αποτοξίνωσης, υπάρχει μία σύλληψη, σε άθλια κατάσταση λόγω κατανάλωσης ποτού. Αρκετές φορές κατέληξε να ζει στο δρόμο. Μα το μπάσκετ είναι εκεί για να του σώζει τη ζωή, κάθε φορά.

Στη νέα προσπάθειά του να ζήσει ξανά, ο Ουέστ έχει ξεκινήσει προπονήσεις (οι οποίες λειτουργούν ως δοκιμαστικά) στη λίγκα που έχει συστήσει ο ράπερ Άις Κιουμπ, με την ονομασία BIG3.

Σε αυτή συμμετέχουν παλιοί παίκτες, οι οποίοι αγωνίζονται σε ομάδες των τριών και παίζουν σε μία μπασκέτα. Στο παιχνίδι έχουν προστεθεί και σουτ που μετράει 4 πόντους.

Ο 38χρονος Ουέστ, στο βίντεο που έδωσε στην κυκλοφορία το Big3, δοκιμάζει από τη θέση των 4 πόντων, ευστοχώντας σε δύο διαδοχικά τετράποντα.

Δείτε το βίντεο:

delonte west is trying out for the big3. u love to see it 🙌 pic.twitter.com/4IPOCnlVyJ