Ο Νοβίτσκι τρόλαρε με επικό σχόλιο τον εαυτό του

Ο Ντιρκ Νοβίτσκι είναι από τους θρύλους του ΝΒΑ που αυτοσαρκάζονται όσο λίγοι. Και το απέδειξε για άλλη μια φορά μέσω των social media.

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο Γερμανός σούπερ σταρ «τρολάρει» τον εαυτό του για τα χρόνια που διέπρεπε στο ΝΒΑ με τη φανέλα των Ντάλας Μάβερικς.

Κυρίως στεκόταν σε δύο πράγματα. Την έλλειψη ταχύτητας και αθλητικότητας, όπως επίσης και στις αμυντικές του επιδόσεις! Η FIBA έκανε μία ανάρτηση με δύο στήλες. Μία για την επίθεση και μία για την άμυνα. Στην επίθεση είχε «φουλάρει» τις μπάρες, ενώ στην άμυνα είχε μόλις δύο από τις 10 διαθέσιμες μπάρες.

Και το ερώτημα που έθεσε; «Αναφέρετε τον παίκτη που σας θυμίζει».

Ο φοβερός και τρομερός Νοβίτσκι έκανε retweet την εν λόγω ανάρτηση της FIBA με μοναδικό σκοπό να... τρολάρει τον εαυτό του: «Αποκλείεται να είμαι εγώ. Έχει πολλές μπάρες στην άμυνα...»

Can’t be me. Too many bars on defense… https://t.co/3FspNd75fx