Σέλτικς - Ουντόκα: «Θα σταματήσετε να παίζετε σαν μ@λ@κ@ς;»

Ο Ίμε Ουντόκα δεν χρειάστηκε δα και το πασίγνωστο μαγικό ραβδάκι των προπονητών. Απαιτήθηκε μόνο μία λέξη. Πασίγνωστη. Για να αλλάξει η πορεία του Game 3 ανάμεσα στους Μπόστον Σέλτικς και στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

«Θα σταματήσετε να παίζετε σαν μ@λ@κ@ς;», ήταν η ερώτηση που έκανε στους παίκτες του ο Ουντόκα, κατά τη διάρκεια ενός τάιμ άουτ, τη στιγμή που οι Γουόριορς είχαν καλύψει τη διαφορά των 18 πόντων.

Και ως δια μαγείας, η προτροπή του προπονητή των Σέλτικς είχε άμεσο αντίκρισμα, με την ομάδα της Βοστόνης να διορθώνει το παιχνίδι της και να φτάνει στη νίκη που τους έφερε μπροστά με 2-1.

Από εκείνο το σημείο και μετά, οι Σέλτικς δεν έκαναν ούτε ένα λάθος, υποχρεώνοντας τους Γουόριορς να κάνουν πέντε στο ίδιο διάστημα!

Aaaaaand we have our coaching moment of the year.