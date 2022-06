Eυχάριστα είναι τα νέα που έρχονται για τον τραυματισμό του Στεφ Κάρι ενόψει και του τέταρτου τελικού με Σέλτικς (Σάββατο 11/06 04:00).

Ο Στεφ Κάρι τραυματίστηκε στο πόδι, μετά από μία διεκδίκηση της μπάλας, στα τελευταία λεπτά του Game 3 των NBA Finals, με τον ίδιο να παρουσιάζεται καθησυχαστικός για τον τραυματισμό του.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Σαμς Σαράνια, υπάρχει αισιοδοξία στο στρατόπεδο των Γουόριορς για την κατάσταση του ηγέτη τους ενόψει το Game 4 (Σάββατο 11/06 04:00) των τελικών του ΝΒΑ μέσα στη Βοστώνη. Δείχνει να μην χρειάζεται μαγνητική ο κορυφαίος σουτέρ του πλανήτη και έχει αποφύγει σοβαρή ζημιά στο αριστερό πόδι. Θα λαβει μέρος στην προπόνηση του Γκόλντεν Στέιτ, το οποίο εύχεται να τον έχει διαθέσιμο και στον τέταρτο τελικό.

Μέχρι τώρα μετρά 31.3 πόντους με 48.7% τρίποντα, 5 ριμπάουντ και 3.7 ασιστ κατά μέσο όρο στους τελικούς.

