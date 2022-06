Ο Ρασίντ Γουάλας θα σμίξει ξανά με τον Ντάρβιν Χαμ στον πάγκο των Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο Ρασίντ Γουάλας θα αποτελέσει μέρος του προπονητικού επιτελείου των Λος Άντζελες Λέικερς για τη σεζόν 2021-2022. Ο τέσσερις φορές All Star θα σμίξει με τον πρώην συμπαίκτη του και νέο προπονητή των Λέικερς, Ντάρβιν Χαμ.

Οι δύο τους είχαν αγωνιστεί μαζί στους Ντιτρόιτ Πίστονς και είχαν κατακτήσει το πρωτάθλημα του 2004. Ο Πένι Χάρνταγουεϊ είχε φροντίσει να... μαρτυρήσει την κίνηση των πρωταθλητών του 2020 με την προσθήκη του Γουάλας, ο οποίος έχει το ρεκόρ για τις περισσότερες αποβολές σε μία σεζόν (29) και τις περισσότερες τεχνικές ποινές (41) τη σεζόν 2000-2001.

Συνολικά ο Γουάλας έχει 317 τεχνικές και μόνο οι Τσαρλς Μπάρκλεϊ (329) και Καρλ Μαλόουν (332) έχουν περισσότερες.

Sources: Four-time NBA All-Star Rasheed Wallace has agreed on a deal to be an assistant coach for the Lakers under new head coach Darvin Ham. Both were teammates in Detroit and part of the 2004 title team. Memphis‘ Penny Hardaway hinted today Wallace may join Ham in LA.