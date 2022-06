Ο Τζόρνταν Πουλ το κατάφερε... Δίδαξε πώς μπορείς να κάνεις ασίστ στον εαυτό σου ενώ βρίσκεσαι στην γραμμή του τριπόντου.

Απίστευτο; Και όμως άκρως αληθινό. Ο 22χρονος Αμερικανός των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς που έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις γύρω από το όνομά του για την αγωνιστική του απόδοση δίδαξε μία πάσα που δεν βλέπουμε συχνά. Έβγαλε ασίστ στον εαυτό του ενώ βρισκόταν στο τρίποντο.

Πώς; Ενώ ο Πουλ κρατούσε μία μπάλα έτοιμος να εκτελέσει από την περιφέρεια, έφτασε στα χέρια του μία ακόμη. Εκείνος πέταξε την δεύτερη κατακόρυφα στον αέρα, εκτέλεσε κανονικά το πρώτο σουτ και στην συνέχεια... ανενόχλητος πήρε την επόμενη και σούταρε ξανά. Ποσοστό επιτυχίας; 100% αφού και τα δύο βρήκαν στόχο!

Αν επιτρεπόταν μία δεύτερη μπάλα στο Game 2 των NBA Finals με τους Σέλτικς (06/06, 03:00) , ίσως να μπορούσαμε να το δούμε και live. Πάντως η προετοιμασία του για το ματς ήταν καλή!

Δείτε την απίστευτη ασίστ του Τζόρνταν Πουλ... στον εαυτό του:

