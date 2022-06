Ψηφίσατε: Οι All Time Celtics θα νικούσαν τους All Time Warriors (poll)

Το Gazzetta ζήτησε να ψηφίσουν οι αναγνώστες του μεταξύ All Time Celtics και All Time Warriors και ο κόσμος επέλεξε τη Βοστώνη.

Με αφορμή τους τελικούς του ΝΒΑ, το Gazzetta είπε να βάλει για άλλη μια φορά στην... εξίσωση τους αναγνώστες του. Δημιουργήσαμε τις All Time ομάδες των Σέλτικς και των Γουόριορς και ζητήσαμε από τον κόσμο να ψηφίσει ποια θα επικρατούσε σε σειρά best of seven. Δύο ομάδαρες με τεράστια ονόματα που έχουν γράψει ένδοξες σελίδες στην ιστορία των δύο οργανισμών.

Είχαμε ντέρμπι, όμως τελικά οι Κέλτες κέρδισαν την προτίμηση των αναγνωστών. Τη Βοστώνη την ψήφισαν 1.373 άτομα σε ποσοστό 53%, ενώ για του Γκόλντεν Στέιτ έριξαν την ψήφο 1.237 άτομα με ποσοστό 47%. Η μάχη ήταν σκληρή, όμως οι Σέλτικς ήταν αυτοί που άντεξαν στο τέλος.

Θυμηθείτε τις δύο ομάδες που φτιάξαμε, οι οποίες είναι γεμάτες θρύλους και αστέρια.

All Time Warriors

Πεντάδα: Στεφ Κάρι, Κρις Μάλιν, Ρικ Μπάρι, Κέβιν Ντουράντ, Ουίλτ Τσάμπερλεϊν

Πάγκος: Κλέι Τόμπσον, Νέιτ Θάρμοντ, Μιτς Ρίτσμοντ, Τιμ Χάρνταγουεϊ, Μπαρόν Ντέιβις, Ντρέιμοντ Γκριν, Αντρέ Ιγκουοντάλα

All Time Celtics

Πεντάδα: Μπομπ Κούζι, Τζον Χάβλιτσεκ, Πολ Πιρς, Λάρι Μπερντ, Μπιλ Ράσελ

Πάγκος: Τζότζο Ουάιτ, Κέβιν ΜακΧέιλ, Ρόμπερτ Πάρις, Κέβιν Γκαρνέτ, Ρέι Άλεν, Ραζόν Ρόντο, Ντέιβ Κάουενς