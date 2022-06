All Time Warriors vs All Time Celtics: Ποιος θα νικούσε; (poll)

Το Ga

Tα ξημερώματα της Παρασκευής θα έχουμε τζάμπολ στους τελικούς του ΝΒΑ. Ουόριορς και Σέλτικς θα συγκρουστούν με έπαθλο το βαρύτιμο τρόπαιο του πρωταθλητή της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη. Από την μία οι Κάρι-Τόμπσον-Πουλ-Γκριν-Ουίγκινς και από την άλλη οι Τέιτουμ-Μπράουν-Σμαρτ-Χόρφορντ και Γκραντ Ουίλιαμς.

Οι Σέλτικς θα ψάξουν την επιστροφή στην κορυφή μετά το 2008 και τη φοβερή τριάδα Πιρς-Άλεν-Γκαρνέτ, ενώ το Γκόλντεν Στέιτ πανηγύρισε για τελευταία φορά το 2018 με Ντουράντ, Κάρι, Τόμπσον και Γκριν.

Το Gazzetta για άλλη μια φορά θέλει να βάλει στην εξίσωση τους αναγνώστες του. Φτιάξαμε τις All Time ομάδες των δύο μονομάχων και σας ζητάμε να ψηφίσετε ποια θα επικρατούσε σε σειρά best of seven. Δύο ομάδαρες με τεράστια ονόματα που έχουν γράψει ένδοξες σελίδες στην ιστορία των δύο οργανισμών

All Time Warriors

Πεντάδα: Στεφ Κάρι, Κρις Μάλιν, Ρικ Μπάρι, Κέβιν Ντουράντ, Ουίλτ Τσάμπερλεϊν

Πάγκος: Κλέι Τόμπσον, Νέιτ Θάρμοντ, Μιτς Ρίτσμοντ, Τιμ Χάρνταγουεϊ, Μπαρόν Ντέιβις, Ντρέιμοντ Γκριν, Αντρέ Ιγκουοντάλα

Η πεντάδα αποτελείται με δύο απίθανους σουτέρ στο «1» και το «2». Μάλιστα ο Κάρι είναι και ο κορυφαίος ever. Small forward ο σπουδαίος Ρικ Μπάρι για να πιάσουμε όλες τις γενιές. Το καθαρόαιμο άτι που δεν μαρκάρεται με τίποτα και αναδείχθηκε MVP τελικών το 2017 και το 2018, θα παίξει στο «4» για να χωρέσουν όλοι, ενώ σαν σέντερ δεν μπορεί να ξεκινά κανείς άλλος πλην του πιο κυριαρχικού ψηλού (μαζί με τον Σακίλ) στην ιστορία του ΝΒΑ. Ο φοβερός Ουίλτ Τσάμπερλεϊν. Πάγκος με δυο μεγάλους σουτέρ (Κλέι και Ρίτσμοντ), δύο εμβληματικούς point guard (Μπαρόν και Χάρνταγουεϊ), δύο κορυφαίος αμυντικούς που κάνουν πολλές δουλειές στο παρκέ (Γκριν και Ιγκουοντάλα) και ο Θάρμοντ για να ξεκουράζει τον Τσάμπερλεϊν στο «5». Οι All Time Warriors είναι σκέτη απόλαυση.

All Time Celtics

Πεντάδα: Μπομπ Κούζι, Τζον Χάβλιτσεκ, Πολ Πιρς, Λάρι Μπερντ, Μπιλ Ράσελ

Πάγκος:Τζότζο Ουάιτ, Κέβιν ΜακΧέιλ, Ρόμπερτ Πάρις, Κέβιν Γκαρνέτ, Ρέι Άλεν, Ραζόν Ρόντο, Ντέιβ Κάουενς

Η πεντάδα θα αποτελείται από τρεις διαφορετικές γενιές που έχουν χαρίσει πρωτάθλημα στη Βοστώνη. Όλοι θα έχουν τον εκπροσωπό τους. Στη θέση του point guard ο ξεχωριστός Κούζι που δίδαξε τη θέση στα 60s, ενώ στα... φτερά οι εξαιρετικοί σκόρερ Πιρς και Χάβλιτσεκ που δεν γίνεται να τους υποτιμήσεις. Power forward ο θρύλος Λάρι Μπερντ που ανήκει στο TOP 10 των παικτών ever και σέντερ άλλος ένας της ίδιας κατηγορίας, ο Μίδας, ο άρχοντας των δαχτυλιδιών, Μπιλ Ράσελ. Στον πάγκο υπάρχουν οι λύσεις στο «1» με Ρόντο και Ουάιτ, ο σεσημασμένος σουτέρ Ρέι Άλεν και φυσικά μια πανίσχυρη ρακέτα για backup με Γκαρνέτ, ΜακΧέιλ, Κάουενς και Πάρις. Γεμάτη ομάδα σε όλες τις θέσεις, ίσως από τις κορυφαίες All Time ομάδες που μπορεί να φτιαχθεί.

