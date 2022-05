Ο Τζοέλ Εμπίντ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου προκειμένου να αποκαταστήσει το πρόβλημα στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού και αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στη δράση.

Ο σταρ των Σίξερς αντιμετώπιζε πρόβλημα πριν ακόμη ολοκληρωθεί η σειρά με τους Τορόντο Ράπτορς και αναγκάστηκε να αγωνιστεί έχοντας ενοχλήσεις στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού.

Είχε γίνει γνωστό το προηγούμενο διάστημα πως ο Τζοέλ Εμπίντ θα υποβαλλόταν σε επέμβαση προκειμένου να το αποκαταστήσει. Έτσι και έγινε. Έχοντας ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στα παρκέ του ΝΒΑ, πέρασε την πόρτα του χειρουργείου για τον δεξιό του αντίχειρα, ενώ... διόρθωσε και ένα πρόβλημα στον δείκτη του αριστερού χεριού.

Παρόλα αυτά, καμία από τις εν λόγω επεμβάσεις δεν είναι ικανή να τον κρατήσει μακριά από τα παρκέ για μεγάλο διάστημα, και αναμένεται να δώσει κανονικά το παρόν στο training camp.

