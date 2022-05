Οπαδοί της Ρεάλ στο Stade de France φώναζαν στον ΛεΜπρόν: «Ο Τζόρνταν είναι καλύτερος»! (vid)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς παρακολούθησε τον τελικό του Champions League Stade de France ως μέτοχος της Λίβερπουλ ενώ οπαδοί της Ρεάλ φώναζαν στον «Βασιλιά» πως ο Μάικλ Τζόρνταν είναι καλύτερος.

Οι Λέικερς προέρχονται από μια καταστροφική σεζόν αφού έμειναν εκτός playoffs με ρεκόρ 33-49 ενώ θα πορευτούν με νέο προπονητή τα επόμενα τέσσερα χρόνια, δίνοντας το χρίσμα στον άλλοτε ασίσταντ κόουτς των Μπακς, Ντάρβιν Χαμ αντί του Φρανκ Βόγκελ.

Όσον αφορά τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, δήλωσε ενθουσιασμένος με την αλλαγή στην άκρη του πάγκου ενώ το βράδυ του Σαββάτου 28/5 βρέθηκε στο Παρίσι και παρακολούθησε τον τελικό του Champions League ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Λίβερπουλ στην οποία είναι μέτοχος.

Μάλιστα, προ δυο εβδομάδων είχε κάνει τα προγνωστικά του, εξηγώντας πως οι Reds θα σηκώσουν την κούπα με σκορ 4-3 όμως το γκολ του Βινίσιους και η συγκλονιστική εμφάνιση του Κουρτουά έφεραν το 1-0 για τη «Βασίλισσα» που έφτασε τα 14 Κύπελλα Πρωταθλητριών / Champions League.

Εξάλλου, οπαδοί της Ρεάλ θέλησαν να πικάρουν τον Τζέιμς, φωνάζοντας προς το μέρος του: «Ο Μάικλ Τζόρνταν είναι καλύτερος»!

