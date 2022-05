O Νίκολα Γιόκιτς θα υπογράψει supermax συμβόλαιο αξίας 260 εκατ. δολαρίων, παραμένοντας στο Ντένβερ. «Μίδας» ο Σέρβος.

Είναι το πρόσωπο των Νάγκετς τα τελευταία χρόνια, ο παίκτης πάνω στον οποίο έχουν στηρίξει τις ελπίδες τους για κάτι σπουδαίο. Ο Νίκολα Γιόκιτς κάνει πράματα και θάματα τα τελευταία χρόνια, παίρνοντας βραβείo ΜVP τόσο το 2021 όσο και το 2022.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Σαμς Σαράνια, ο Σέρβος θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του Ντένβερ και τα επόμενα χρόνια, υπογράφοντας εντυπωσιακό supermax συμβόλαιο 260 εκατ. δολαρίων.

Ο Joker είναι ξεχωριστός και οι σβόλοι προσέχουν για να έχουν. Γιατί σέντερ σαν εκείνον δεν υπάρχουν στο ΝΒΑ με τέτοιο I.Q, επιθετικό ρεπερτόριο και φοβερή ικανότητα στην πάσα. Ίσως ο καλύτερος ψηλός στο να διαβάζει το παιχνίδι. Το μόνο που του λείπει είναι ένα πρωτάθλημα στο ΝΒΑ, όμως για να έρθει αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί το Ντένβερ, αφού και ο δεύτερος σταρ της ομάδας, Τζαμάλ Μάρεϊ έχασε όλη τη σεζόν λόγω τραυματισμού.

Sources: Nikola Jokic has reaffirmed his long-term commitment to Denver in recent days, clearing way to sign a $260M supermax in offseason.



Inside what’s next for the Nuggets in wake of Tim Connelly's departure — with @sam_amick at @TheAthletic: https://t.co/pjnfYExvwP