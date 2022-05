Το ταξίδι του Μαξ Στρους από την απόρριψη μέχρι την φοβερή μαγική σεζόν στους Χιτ είναι ξεχωριστό.

Οι Χιτ απέδρασαν με το break από τη Βοστώνη και πήραν προβάδισμα στη σειρά με 2-1. Καθοριστικός στο Game 3 πλην του κορυφαίου Μπαμ Αντεμπάγιο, ήταν ο Μαξ Στρους με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4/7 τρίποντα, ενώ έβαλε ένα μεγάλο τρίποντο, 2:16 για το τέλος για το 96-92 κόβοντας τη φόρα των Σέλτικς.

Ο σουτέρ του Μαϊάμι πέρασε δύσκολα και έζησε την απόρριψη από τις ομάδες του ΝΒΑ μέχρι να βρει την... Ιθάκη του στους Χιτ. Το 2019 δεν είχε δεχθεί πρόσκληση για το Draft Combine, ενώ δεν έγινε ποτέ draft.

Υπέγραψε two way συμβόλαιο με τους Σέλτικς και τελικά του έδωσαν εγγυημένο, όμως δεν εμπιστεύτηκαν στη συνέχεια. Τον έδιωξαν και λίγο μετά πήγε στους Μπουλς με two way συμβόλαιο. Στο Σικάγο στάθηκε άτυχος, αφού υπέστη ρήξη χιαστού, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να τον αποδεσμεύσουν και οι Χιτ. Και κάπου εκεί ήρθαν οι Χιτ το 2020 για να του δώσουν την ευκαιρία που έψαχνε. Τον δοκίμασαν με το two way συμβόλαιο και του έδωσαν εγγυημένο, βάζοντας τον στο rotation και φέτος ο Σποέλστρα τον ξεκινά βασικό στα ματς των playoffs. Τον εμπιστεύεται και ο Στρους τον δικαιώνει, δίνοντας λύσεις από το τρίποντο.

Strus was loose tonight, especially down the stretch 👌 pic.twitter.com/io0rRwBOwa — Miami HEAT (@MiamiHEAT) May 22, 2022

Η διαφορά του με τον Ντάνκαν Ρόμπινσον, είναι πως ο Στρους κάνει και άλλα πράγματα από το να σουτάρει μόνο. Θα παίξει άμυνα όπου χρειαστεί, ενώ μπορεί να κάνει και το μπάσιμο όταν του επιτρέψουν οι συνθήκες. Μάλιστα όλα αυτά τα κάνει έχοντας υπογράψει διετές αξίας 3.5 εκατ. δολαρίων. Πόσοι βασικοί παίκτες παίρνουν ένα τόσο μικρό συμβόλαιο; Eλάχιστοι!

Ο Στρους είναι η αποκάλυψη των Χιτ φέτος και στοχεύει να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου με την αρμάδα του Τζίμι Μπάτλερ.