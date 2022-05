Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν απολαυστικός κόντρα στους Ουόριορς, αλλά οι Μάβερικς δεν κατάφεραν να ισοφαρίσουν τη σειρά.

Οι Ουόριορς έδειξαν μέταλλο πρωταθλητή και επέστρεψαν από το -19 για να πάρουν το Game 2 και να κάνουν το 2-0 στη σειρά. Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε παπάδες με 42 πόντους και 8 ασίστ, αλλά τα όργια του δεν ήταν αρκετά για να σώσουν το Ντάλας. Ακόμα και έτσι όμως συνέχισε να γράφει ρεκόρ με τα πεπραγμένα του στο δεύτερο τελικό Δύσης.

Πέτυχε την έβδομη 40άρα του στα playoffs και ισοφάρισε τον Νοβίτσκι στην κορυφή της λίστας με τις περισσότερες στην ιστορία των Μάβερικς. Μόνο ο ΛεΜπρόν με 8 έχει περισσότερες 40άρες πριν κλείσει τα 25. Επιπλέον πλέον έχει 800+ πόντους στα playoffs και με αυτό τον τρόπο μπήκε σε ένα κλειστό club που υπάρχουν οι Μάικλ Τζόρνταν και Ουίλτ Τσάμπερλεϊν ως οι μοναδικοί με 800 πόντους στα 25 πρώτα ματς τους στα playoffs.

Τέλος παρέα με τον Τζέιλεν Μπράνσον έγιναν το δεύτερο δίδυμο γκαρντ που σκοράρουν από 20 πόντους σε πρώτο ημίχρονο ενός ματς playoffs στις 25 τελευταίες σεζόν. Οι τελευταίοι που το κατάφεραν ήταν οι Λίλαρντ και ΜακΚόλουμ το 2017 με τη φανέλα των Μπλέιζερς και πάλι στην έδρα των Ουόριορς.

Luka Doncic now has 800+ career postseason points (needed 29 entering today). He joins Michael Jordan (917) & Wilt Chamberlain (867) as the only players in NBA History with 800 points through their first 25 career playoff games pic.twitter.com/13scJgrVwP

Luka Doncic has his 7th career 40-point game in the playoffs, tying Dirk Nowitzki for most in Mavericks postseason history.



Only LeBron James (8) has more 40-point playoff games before turning 25 than Doncic (7), who is only 23 years old pic.twitter.com/WLUQahUR2m