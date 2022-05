Πιάνονται αγκαζέ, παίρνουν ταχύτητα και... σκορπίζονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις για να μπερδέψουν τα μαρκαρίσματα! Οι Ουόριορς βρήκαν νέο τρόπο για να ταλαιπωρούν τους αντιπάλους.

Ακόμα και σε αυτό φαίνεται ότι «εγκέφαλος» είναι ο Στεφ Κάρι. Πιθανότατα δίνει το σύνθημα. Καταλαβαίνει τη θέση στην οποία πρέπει να βρεθεί ο συμπαίκτης του, τρέχει και... σμπαραλιάζει όλη την αντίπαλη άμυνα.

Οι Ουόριορς εφάρμοσαν ξανά το «γύρω – γύρω όλοι» και... στη μέση κανείς, μπερδεύοντας τους Μάβερικς για να φτάσουν στη μεγάλη νίκη και το 2-0 στη σειρά των τελικών της Δύσης κόντρα στον Ντόντσιτς.

Ο Κάρι το είχε κάνει και με τον Πουλ και τώρα τον βοήθησε ο... παρτενέρ του από τους splash brothers, Κλέι Τόμσον.

Δένουν τα χέρια τους από τους αγκώνες, στριφογυρίζουν αμφότεροι και αλλάζουν κατευθύνσεις για να καταφέρουν να μπερδέψουν τα μαρκαρίσματα, να προκαλέσουν σύγχυση και να βρεθεί ελεύθερο σουτ!

Curry did the slingshot play again and this time with Klay instead of Poole 😭 pic.twitter.com/NVVHdwwFwh