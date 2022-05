Ντουράντ: «Το να καπνίζω χόρτο είναι λες και πίνω ένα ποτήρι κρασί» (vid)

O Kέβιν Ντουράντ έδειξε για άλλη μια φορά την αγάπη του για την μαριχουάνα, μιλώντας για τις ευεργετικές της ιδιότητες.

Εδώ και καιρό ο Κέβιν Ντουράντ έχει ταχθεί υπέρ της φαρμακευτικής χρήσης της μαριχουάνας, ενώ έχει γίνει επενδυτής στον τομέα (στην εταιρεία Weedmaps) για να υπερασπιστεί τη χρήση της. Ο σταρ των Νετς που αποκλείστηκε με σκούπα από τους Σέλτικς στον πρώτο γύρο της Ανατολής, ήταν καλεσμένος στη σειρά του Netflix, «My next guest needs no introduction» και παρουσιαστή τον Ντέιβιντ Λέτερμαν, η οποία θα προβληθεί στις 20 Μάη.

Ο KD αποκαλυψε και πράγματα εκτός μπάσκετ και φυσικά δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στην μαριχουάνα. O ηγέτης του Μπρούκλιν δεν μεγάλωσε καπνίζοντας μαριχουάνα και την δοκίμασε πρώτη φορά σαν ενήλικος στα 22 του χρόνια. Πλέον προσπαθεί να εξηγήσει τις ευεργετικές ιδιότητες της για τους αθλητές, ενώ μίλησε για τη νομιμοποίηση της λέγοντας: «Mε το να καπνίζώ χόρτο, καθαρίζει λίγο όλα τα πράγματα που μπερδεύουν τον εγκέφαλο του. Σε τακτοποιεί κατά κάποιο τρόπο. Είναι σαν να πίνεις ένα ποτήρι κρασί». Για να το λέει ο KD, κάτι θα ξέρει.

Πριν ένα μήνα περίπου υπέρ του χόρτου είχε ταχθεί και ο Τζέι Αρ Σμιθ, αναφέροντας: «Καπνίζαμε συνέχεια χόρτο στη... φούσκα, σε βοηθά πνευματικά και σωματικά».

Δείτε ένα μέρος της συνέντευξης του στο trailer που ακολουθεί